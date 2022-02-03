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12 беженцев замерзли на границе Турции и Греции

03.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

12 беженцев замерзли на границе Турции и Греции

Тела 12 беженцев обнаружены на границе Турции и Греции. Люди замерзли насмерть.

Анкара обвиняет Афины в насильственном возврате группы мигрантов через границу, что противоречит международному праву.

В МВД Турции утверждают, что греческие пограничники сняли с людей одежду и обувь, и отправили их на мороз. Такие случаи не единичны в это регионе.

Это основной транзитный коридор для беженцев из Африки и Ближнего Востока в Европу. Турция обвинила Евросоюз в бесчеловечности по отношению к незащищенным людям.

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Тела 12 беженцев обнаружены на границе Турции и Греции. Люди замерзли насмерть. Анкара обвиняет Афины в насильственном возврате группы мигрантов через границу, что...
 
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