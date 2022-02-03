Сенатор США Джош Холли назвал «российскую агрессию» выдумкой Белого дома

Источник материала: ОНТ

«Российскую агрессию» выдумкой назвал американский сенатор-республиканец Джош Холли, чем вызвал гнев Белого Дома.

А точнее его пресс-секретаря. Между Холли и Псаки разразился скандал, который назвали новым выстрелом в голову американской демократии.

Сенатор заявил, что у США есть дела поважнее, чем отправка войск в Европу и поддержка Украины. Ответ Псаки вызвал, по меньшей мере, недоумение, если не сказать – шок. Та заявила, что главная национальная идея Штатов заключается в защите Киева.

Когда это стало нац-идеей Вашингтона – для многих остается загадкой. Джош Холли продолжил обвинения власти – заявив, что нагнетанием обстановки в мире занимаются люди, которые проиграли две войны и провалили эвакуацию войск из Афганистана.

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