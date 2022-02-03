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Украинский беспилотник пересек белорусскую границу 24 января
Источник материала: ОНТ
Украинский беспилотник незаконно пересек госграницу Беларуси 24 января 2022 года,
Беспилотник был зафиксирован в воздушном пространстве страны, а затем принудительно посажен специалистами Вооруженных Сил.
Комментарий по этому поводу дали в белорусском МИД. Там уверены, что это произошло для нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном.
Фото: БЕЛТА
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Украинский беспилотник незаконно пересек госграницу Беларуси 24 января 2022 года, передает БЕЛТА. Беспилотник был зафиксирован в воздушном пространстве страны, а...
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