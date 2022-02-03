Украинский беспилотник пересек белорусскую границу 24 января

Источник материала: ОНТ

Украинский беспилотник незаконно пересек госграницу Беларуси 24 января 2022 года, передает БЕЛТА.

Беспилотник был зафиксирован в воздушном пространстве страны, а затем принудительно посажен специалистами Вооруженных Сил.

Комментарий по этому поводу дали в белорусском МИД. Там уверены, что это произошло для нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном.

Фото: БЕЛТА

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