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Словаки протестуют против расширения военного сотрудничества с США
Источник материала: ОНТ
Соответствующее соглашение страны намерены подписать сегодня. Чтобы остановить процедуру – люди вышли на улицы.
Сотни демонстрантов собрались перед дворцом Национального совета в центре Братиславы. По их мнению, расширение военного сотрудничества со Штатами угрожает суверенитету страны. Они не хотят дополнительного развертывания войск у себя на родине – по примеру Румынии, Польши и Германии, куда Вашингтон направляет еще тысячи солдат.
Запад объясняет свои действия якобы готовящимся вторжением России в Украину. Хотя Москва не раз заявляла, что нападать ни на кого не собирается.
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Соответствующее соглашение страны намерены подписать сегодня. Чтобы остановить процедуру – люди вышли на улицы. Сотни демонстрантов собрались перед дворцом...
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