Словаки протестуют против расширения военного сотрудничества с США

Источник материала: ОНТ

Соответствующее соглашение страны намерены подписать сегодня. Чтобы остановить процедуру – люди вышли на улицы.

Сотни демонстрантов собрались перед дворцом Национального совета в центре Братиславы. По их мнению, расширение военного сотрудничества со Штатами угрожает суверенитету страны. Они не хотят дополнительного развертывания войск у себя на родине – по примеру Румынии, Польши и Германии, куда Вашингтон направляет еще тысячи солдат.

Запад объясняет свои действия якобы готовящимся вторжением России в Украину. Хотя Москва не раз заявляла, что нападать ни на кого не собирается.

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