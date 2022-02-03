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Лукашенко: ситуация сегодня в любой любой момент может перейти в горячую фазу
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что эскалация в мире нарастает,
В любой момент ситуация в мире может перейти в горячую фазу, уверен белорусский лидер.
Также Глава государства подчеркнул, что «для нас очевидно, кто стал инициатором этого процесса».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что эскалация в мире нарастает, передает...
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