Сергей Шойгу прибыл в Минск для встречи с Александром Лукашенко и участия в подготовке учения «Союзная решимость–2022»

Источник материала: ОНТ

Российские военные преодолели 10 000 километров, чтобы принять участие в совместном с Беларусью учении. Об этом сообщил министр обороны России, который прибыл сегодня в Минск – для встречи с Александров Лукашенко.

В этот же день Сергей Шойгу посетит брестский полигон, который также задействовали в маневрах. Сейчас союзные войска охраняют воздушную границу, государственные и военных объекты.

С Дальнего Востока прибыл зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», который участвует в проверке сил реагирования Союзного государства. Активная фаза маневров намечена на середину февраля. Учение носит сугубо оборонительный характер, силы отработают действия по отражению внешней агрессии и террористической угрозы.

Главное – защитить интересы Союзного государства.

Сейчас союзные силы тестируют все боевые системы и службы обеспечения. Военные обустраиваются, маскируются и налаживают оборону в районах сосредоточения.

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