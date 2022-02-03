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Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади
03.02.2022 13:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес-центр «Орлан» — предлагает в аренду современные офисы с готовой отделкой, ставки могут показаться вам очень низкими, и вы будете правы — от 5 евро за квадратный метр с НДС в месяц.
Бизнес-центр «
Бизнес-центр «Орлан» — это офисный комплекс B-класса общей площадью более 11 тысяч кв. м в 8 этажей, обладает панорамным остеклением и встроенным паркингом и отвечающий всем современным стандартам для бизнес-центров. Бизнес-центр введен в эксплуатацию в сентябре 2015 года. Все помещения идут с готовой отделкой и современной инфраструктурой, так что арендаторам не потребуется каких-либо затрат перед заселением. На каждом этаже бизнес-центра — продуманные и комфортные планировки, грамотное зонирование и качественный ремонт. Детальные планировки этажей бизнес-центра «Орлан» можно посмотреть ниже:
В аренду предлагаются целые этажи в 1100 кв. м, или весь бизнес-центр в целом, или помещения площадью от 50 кв. м и более.
Офисные помещения в бизнес-центре «Орлан» представлены в формате open-space и небольшими офисными блоками с панорамным остеклением. Инженерно-технические решения и системы коммуникаций бизнес-центра также впечатляют: шведская система вентиляции Systemаir, японские кондиционеры Daikin и бесшумные и быстрые швейцарские лифты Schindler. Предусмотрена и собственная автономная котельная, чтобы в здании было тепло при любой погоде и в любое время года.
Здание спроектировано так, чтобы в офисах не было дефицита солнечного света, что создает прекрасные условия для работы. Высота потолков в офисных помещениях - 3 метра. Офисные помещения предлагаются в аренду с действующими системами инженерии и коммуникаций.
Для арендаторов и гостей бизнес-центра «Орлан» продуман закрытый паркинг на 60 машиномест, также автомобиль можно оставить на гостевой стоянке.
Снять офис в «
В целом перечислим преимущества аренды офиса в бизнес-центре «
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