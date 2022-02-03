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Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади

03.02.2022 13:15 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Бизнес-центр «Орлан» — предлагает в аренду современные офисы с готовой отделкой, ставки могут показаться вам очень низкими, и вы будете правы — от 5 евро за квадратный метр с НДС в месяц.

Бизнес-центр «Орлан» находится на пересечение ул. Карастояновой и ул. Тиражной, недалеко от площади Бангалор, рядом — парк Дружбы народов и Цнянское водохранилище. От офисного здания рукой подать до второго транспортного кольца, а до станции метро «Академия наук» ехать всего 10 минут. Здание управляется единым собственником и обслуживается управляющей компанией с многолетним опытом.

Бизнес-центр «Орлан» — это офисный комплекс B-класса общей площадью более 11 тысяч кв. м в 8 этажей, обладает панорамным остеклением и встроенным паркингом и отвечающий всем современным стандартам для бизнес-центров. Бизнес-центр введен в эксплуатацию в сентябре 2015 года. Все помещения идут с готовой отделкой и современной инфраструктурой, так что арендаторам не потребуется каких-либо затрат перед заселением. На каждом этаже бизнес-центра — продуманные и комфортные планировки, грамотное зонирование и качественный ремонт. Детальные планировки этажей бизнес-центра «Орлан» можно посмотреть ниже:

Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади

В аренду предлагаются целые этажи в 1100 кв. м, или весь бизнес-центр в целом, или помещения площадью от 50 кв. м и более.

Офисные помещения в бизнес-центре «Орлан» представлены в формате open-space и небольшими офисными блоками с панорамным остеклением. Инженерно-технические решения и системы коммуникаций бизнес-центра также впечатляют: шведская система вентиляции Systemаir, японские кондиционеры Daikin и бесшумные и быстрые швейцарские лифты Schindler. Предусмотрена и собственная автономная котельная, чтобы в здании было тепло при любой погоде и в любое время года.

 
Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади


Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади
Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади
Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади

Здание спроектировано так, чтобы в офисах не было дефицита солнечного света, что создает прекрасные условия для работы. Высота потолков в офисных помещениях - 3 метра. Офисные помещения предлагаются в аренду с действующими системами инженерии и коммуникаций.

Для арендаторов и гостей бизнес-центра «Орлан» продуман закрытый паркинг на 60 машиномест, также автомобиль можно оставить на гостевой стоянке.

 
Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади


Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади


Снять офис в «Орлане» можно по ставкам, которые заметно ниже рыночных. Так, аренда квадратного метра стоит от 5 евро с НДС в месяц. Сложно найти более выгодные условия в Минске для бизнес-центров аналогичного качества.

В целом перечислим преимущества аренды офиса в бизнес-центре «Орлан»:

  • Комплекс класса B, который построен по современным стандартам
  • Удобные офисы с продуманными рабочими зонами, панорамным остеклением и высокими потолками
  • Готовый и качественный ремонт с организацией комфортного рабочего пространства
  • Развитая инфраструктура, паркинги и близость к крупным автомагистралям города
  • Наличие современных систем инженерии — от вентиляции и кондиционирования до высокоскоростного интернета
  • Наличие единого собственника и управляющей компании с многолетним опытом
  • Автоматизированная пропускная система и охрана бизнес-центров
  • Ставка аренды – от 5 евро за кв. м с НДС

Куда обращаться

Всем желающим снять офис в бизнес-центре «Орлан» надо связаться с представителем собственника по телефонам +375 29 681−76−06 и +375−29−334−01−01 или электронной почте arenda@sigmapolus.by.

Бывшие «офисы айтишников» втридешева. Известный бизнес-центр сдает площади

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Теги: Минск
 
 
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Бизнес-центр «Орлан» - предлагает в аренду современные офисы с готовой отделкой, ставки могут показаться вам очень низкими, и вы будете правы - от 5 евро за...
 
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