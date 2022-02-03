Курсы валют на 3 февраля 2022: доллар подрос, евро идет следом

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0029 рубля до 2.5952,
что составило 0.11%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0362 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0052 (0.18%), на 3 февраля 2022 курс составил 2.9298. По итогам месяца
евро вырос на 0.0276 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0067 рублей (0.2%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0527 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
33 262 200
8 437 740
44 010 400
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.54 – 2.592 рублей, курс продажи доллара 2.595 – 2.643.
Евро можно было продать в диапазоне 2.834 – 2.926 рублей, купить – 2.932 – 2.96.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.8 (стоимость 1 доллара равна 76.8 российских рублей),