Источник материала: Myfin

Курсы валют на 3 февраля 2022: доллар подрос, евро идет следом" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1643884382275418.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0029 рубля до 2.5952, что составило 0.11%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0362 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0052 (0.18%), на 3 февраля 2022 курс составил 2.9298. По итогам месяца евро вырос на 0.0276 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0067 рублей (0.2%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0527 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 33 262 200 8 437 740 44 010 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.54 – 2.592 рублей, курс продажи доллара 2.595 – 2.643. Евро можно было продать в диапазоне 2.834 – 2.926 рублей, купить – 2.932 – 2.96.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.8 (стоимость 1 доллара равна 76.8 российских рублей),

=76.8 (стоимость 1 доллара равна 76.8 российских рублей), EUR/USD =1.131 (1 евро стоит 1.131 доллар),

=1.131 (1 евро стоит 1.131 доллар), EUR/RUB =86.75 (86.75 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.