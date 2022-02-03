Многодетную пинчанку и ее мужа подозревают в распространении наркотиков

Источник материала: БелТА

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодую семейную пару из Пинска подозревают в распространении наркотиков. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники наркоконтроля 1 февраля задержали 25-летнего мужчину и его 27-летнюю супругу. Молодые люди ехали в городскую лесополосу, чтобы сделать закладку с пара-метилэфедроном.

"Установлено, что подозреваемые работали на виртуальный наркомаркет около месяца. Арендовали автомобиль и развозили на нем товар по крупным городам Брестской области. В отношении пинчан возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта", - рассказали подробности в МВД.

Сыщики выяснили, что женщина воспитывает троих детей. Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком. Мужчина ранее судим за кражу.-0-