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Многодетную пинчанку и ее мужа подозревают в распространении наркотиков

03.02.2022 13:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодую семейную пару из Пинска подозревают в распространении наркотиков. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники наркоконтроля 1 февраля задержали 25-летнего мужчину и его 27-летнюю супругу. Молодые люди ехали в городскую лесополосу, чтобы сделать закладку с пара-метилэфедроном.

"Установлено, что подозреваемые работали на виртуальный наркомаркет около месяца. Арендовали автомобиль и развозили на нем товар по крупным городам Брестской области. В отношении пинчан возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта", - рассказали подробности в МВД.

Сыщики выяснили, что женщина воспитывает троих детей. Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком. Мужчина ранее судим за кражу.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудники наркоконтроля 1 февраля задержали 25-летнего мужчину и его 27-летнюю супругу. Молодые люди ехали в городскую лесополосу, чтобы сделать закладку с...
 
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