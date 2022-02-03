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Переобулись на ходу. Владельцы креативного агентства и обувной мастерской поменялись бизнесами - и вот, что из этого вышло
03.02.2022 14:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как улучшить чужой бизнес за 3 дня? Новый эксперимент в реалити-шоу «Примерь мой бизнес» от создателя YouTube-канала
Алексей Калинчук — владелец реставрационных мастерских Skycross, лидера рынка реставрации обуви в Минске. Его история «на миллион» началась всего с $ 20: Алексей рискнул — и вложился в сервис по клинингу обуви. Дело выгорело: сейчас Skycross — это 30 профессионалов, 2 мастерские в центре города и более 3000 пар обуви в месяц. Впечатляет, правда?
А кто второй герой выпуска?
Ольга Лукашевич — CEO рекламного агентства с 25-летней историей Salmon graphics. Ее стезя — это креативные концепции и коммуникационные стратегии. «Чем эффектнее креатив — тем довольнее клиенты», — считает Ольга. Под ее руководством компания поятоянно оказывается в топах агентств Беларуси,
Каждый из владельцев — профессионал и знает, как управлять своей командой. Но что делать, если в твоем новом штате — молодые креативщики на «удаленке»? Как общаться на их языке? А как с нуля освоить ремесло реставрации, не прикасаясь к обуви? Все ответы — в
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Переобулись на ходу. Владельцы креативного агентства и обувной мастерской поменялись бизнесами - и вот, что из этого вышло
Как улучшить чужой бизнес за 3 дня? Новый эксперимент в реалити-шоу «Примерь мой бизнес» от создателя YouTube-канала «Деньги не пахнут» Александра Скрипченко и...
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