﻿ Психолог рассказал, что делать, если парень делает предложение, а замуж не хочешь?. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Психолог рассказал, что делать, если парень делает предложение, а замуж не хочешь?

03.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Психолог рассказал, что делать, если парень делает предложение, а замуж не хочешь?

Иногда с эмоциями не могут определиться не только подростки, но и взрослые люди. Тогда, со своими сомнениями они обращаются к психологам. 

Так сделала наша телезрительница Наталья. Она прислала свой вопрос Павлу Зыгмантовичу. Пишет, что молодой человек сделал ей предложение руки и сердца, а девушка понимает, что замуж не хочет. Что делать в такой ситуации и нормально ли такое нежелание вступать в брак?

Подробности - в видео.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда с эмоциями не могут определиться не только подростки, но и взрослые люди. Тогда, со своими сомнениями они обращаются к психологам.  Так сделала наша...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 04.02.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by