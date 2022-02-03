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Психолог рассказал, что делать, если парень делает предложение, а замуж не хочешь?
Источник материала: ОНТ
Иногда с эмоциями не могут определиться не только подростки, но и взрослые люди. Тогда, со своими сомнениями они обращаются к психологам.
Так сделала наша телезрительница Наталья. Она прислала свой вопрос Павлу Зыгмантовичу. Пишет, что молодой человек сделал ей предложение руки и сердца, а девушка понимает, что замуж не хочет. Что делать в такой ситуации и нормально ли такое нежелание вступать в брак?
Подробности - в видео.
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Иногда с эмоциями не могут определиться не только подростки, но и взрослые люди. Тогда, со своими сомнениями они обращаются к психологам. Так сделала наша...
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