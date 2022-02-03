Программе «Наше утро» на ОНТ– 18 лет. Рассказываем, кто и как работает над выпуском

Источник материала: ОНТ

У программы «Наше утро» сегодня день рождения, причем важная дата – 18 лет! Совершеннолетие – это еще больше возможностей, но мы их и в юности не теряли! Каждый день Проект становится старше и опытней, лучше узнаёт зрителей, постоянно держит с ними связь и старается делать каждое утро ярче и информативней. По праздничному случаю мы решили пригласить всех на нашу телевизионную кухню и показать, откуда берется магия прямого эфира.





13,5 тысяч чашек кофе, 6570 утренних встреч и почти 45 тысяч приветствий! 18 лет назад, 3 февраля в эфир вышла первая программа «Наше утро». Перед командой стояла задача наполнить утренний эфир наполнен позитивом, юмором и важной и актуальной информацией. Сейчас утро вместе с телезрителями встречают не одна, а три пары ведущих. Каждая – со своим характером и подачей.

Каждый день, каждую неделю и месяц благодаря творческая группа дирекции утреннего вещания старается зарядить зрителей настроением на весь день. А ведь за красивой картинкой, которую вы видите на экране, где только два ведущих, стоит десятки человек разной телевизионной квалификации. С самого утра к эфиру готовится большая слаженная команда. Свет, звук, реквизит – все должно быть идеально.

Владимир Маркевич, режиссёр дирекции утреннего вещания: «На экране, наверное, это видно, что мы пытаемся дать какой-то позитивный настрой на весь день нашему любимому телевизионному зрителю».

Уже год утро субботы с телезрителями проводит заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Ольга Нефедова. Творческая команда собирает самые интересные сюжеты за неделю и вспоминает события последних пяти дней. Но это не все, чем отличается “Наше утро в субботу” от программы буднего дня.

Вероника Артемьева, продюсер программы «Наше утро. Суббота»: «Это и фильмы, которые можно посмотреть в выходной, это и субботние лайфхаки, будет интересно смотреть любой хозяйке, там очень много интересных советов, которые мы проверяем в студии».

Каждый понедельник начинается с летучки – нужно наметить цели на неделю и подробно обсудить подготовку наиболее сложных материалов. А затем начинается большая работа, ведь один трехминутный сюжет можно готовить несколько дней. Продумать тему, договориться со спикерами и выехать на место – это только начало. Кстати, именно на съемках происходит большинство курьезных ситуаций.

Затем написание текста, отсмотр материала и монтаж. Именно в этом небольшом кабинете происходит вся магия. Кадры становятся в ряд, подбирается музыка – и сюжет играет другими красками. Интересный факт: дирекция утреннего вещания считается самой молодой и женской на телеканале – речь о возрастном и гендерном факторе. Именно в «Утре» первые шаги делали многие гуру современного белорусского телевидения.

Карина Ембулаева, корреспондент дирекции утреннего вещания: «Корреспонденты как приходят рано, так и уходят поздно, это съемки, это дедлайны, звонки, то есть ты постоянно находишься в напряжении. И важно общаться, друг друга поддерживать, и это было очень удивительно, насколько тепло тебя принимают».

Каждый день вместе с «Нашим утром» телезрители готовят завтрак, делают зарядку, выбирают образы на день, узнают прогноз погоды и советы от звезд, получают советы от психолога. А с нового сезона в утреннем эфире появились новые проекты – и обновились уже хорошо знакомые. Например, «Культурный гид» стал «Культурной столицей».

Александра Ашанова, корреспондент дирекции утреннего вещания: «Эта рубрика о самых актуальных событиях столицы. Теперь не нужно думать, чем себя занять вечером – за вас это сделала я. Кратко, а главное, культурно. Кстати, я думаю, что не каждый коренной житель столицы видел Минск с высоты птичьего полета или спускался ниже подземки. Мы покажем вам неизведанную столицу Беларуси. По средам, "Минск-Файлз"».

Уже несколько лет «Наше утро» позиционирует себя как информационно-развлекательный канал, динамичный формат которого позволяет визуально нарисовать картину дня, чтобы зритель знал, в каком мире проснулся.

Екатерина Мысливец, корреспондент дирекции утреннего вещания, лауреат премии «Содружество дебютов»: «Конечно, самое приятное – это когда мы видим уже на экране наши замечательные проекты, так сердце радуется, насколько все получилось классно, красиво. А когда звонят наши зрители, говорят “Вау, какой потрясающий сегодня был материал, спасибо вам большое за вашу работу!” – это просто мурашки бегут».

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