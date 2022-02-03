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Программе «Наше утро» на ОНТ– 18 лет. Рассказываем, кто и как работает над выпуском
Источник материала: ОНТ
У программы «Наше утро» сегодня день рождения, причем важная дата – 18 лет! Совершеннолетие – это еще больше возможностей, но мы их и в юности не теряли! Каждый день Проект становится старше и опытней, лучше узнаёт зрителей, постоянно держит с ними связь и старается делать каждое утро ярче и информативней. По праздничному случаю мы решили пригласить всех на нашу телевизионную кухню и показать, откуда берется магия прямого эфира.
13,5 тысяч чашек кофе, 6570 утренних встреч и почти 45 тысяч приветствий! 18 лет назад, 3 февраля в эфир вышла первая программа «Наше утро». Перед командой стояла задача наполнить утренний эфир наполнен позитивом, юмором и важной и актуальной информацией. Сейчас утро вместе с телезрителями встречают не одна, а три пары ведущих. Каждая – со своим характером и подачей.
Каждый день, каждую неделю и месяц благодаря творческая группа дирекции утреннего вещания старается зарядить зрителей настроением на весь день. А ведь за красивой картинкой, которую вы видите на экране, где только два ведущих, стоит десятки человек разной телевизионной квалификации. С самого утра к эфиру готовится большая слаженная команда. Свет, звук, реквизит – все должно быть идеально.
Уже год утро субботы с телезрителями проводит заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Ольга Нефедова. Творческая команда собирает самые интересные сюжеты за неделю и вспоминает события последних пяти дней. Но это не все, чем отличается “Наше утро в субботу” от программы буднего дня.
Каждый понедельник начинается с летучки – нужно наметить цели на неделю и подробно обсудить подготовку наиболее сложных материалов. А затем начинается большая работа, ведь один трехминутный сюжет можно готовить несколько дней. Продумать тему, договориться со спикерами и выехать на место – это только начало. Кстати, именно на съемках происходит большинство курьезных ситуаций.
Затем написание текста, отсмотр материала и монтаж. Именно в этом небольшом кабинете происходит вся магия. Кадры становятся в ряд, подбирается музыка – и сюжет играет другими красками. Интересный факт: дирекция утреннего вещания считается самой молодой и женской на телеканале – речь о возрастном и гендерном факторе. Именно в «Утре» первые шаги делали многие гуру современного белорусского телевидения.
Каждый день вместе с «Нашим утром» телезрители готовят завтрак, делают зарядку, выбирают образы на день, узнают прогноз погоды и советы от звезд, получают советы от психолога. А с нового сезона в утреннем эфире появились новые проекты – и обновились уже хорошо знакомые. Например, «Культурный гид» стал «Культурной столицей».
Уже несколько лет «Наше утро» позиционирует себя как информационно-развлекательный канал, динамичный формат которого позволяет визуально нарисовать картину дня, чтобы зритель знал, в каком мире проснулся.
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У программы «Наше утро» сегодня день рождения, причем важная дата – 18 лет! Совершеннолетие – это еще больше возможностей, но мы их и в юности не теряли! Каждый день...
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