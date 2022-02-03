Три вещи, от которых уже давно пора избавиться в гардеробе. Проверьте себя!

Источник материала: ОНТ

Поговорим об устаревших вещах: такие найдутся в любом шкафу, причем не только у старшего поколения. Вот три вещи, который окончательно устарели, выглядят в гардеробе они очень безвкусно.





Балетки на танкетке. Такие экземпляры еще часто украшают резинкой-перемычкой, бантиками, стразами и другими атрибутами, чем больше «украшений», тем меньше эта пара будет актуальна.





Вы точно видели такие на улицах любого города. Что уж говорить, туфли на огромной шпильке и массивной платформе носили даже звезды. Выглядят старомодно и даже вульгарно. Классические лодочки — определенно, лучший выбор.





Масс-маркет иногда предлагает нам модели, как будто созданные в нулевых. Пальто с круглым воротником и контрастной пуговицей, с широким воротником на запАх, активным декором, с трикотажными обтягивающими рукавами, приталенное с расклешенным подолом — все это безнадежно устарело и не стоит вашего внимания и инвестиций.

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