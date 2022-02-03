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Ольга Говорцова завершила выступление на теннисном турнире в американском Роме
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Ольга Говорцова завершила выступление на турнире в американском Роме.
На стадии 1/16 финала она не смогла справиться с американкой Эммой Наварро, уступив ей в двух сетах – 3:6, 1:6. Отметим, в мировом рейтинге белоруска занимает 131-е место, а американка – 231-я. Турнир в Роме проходит на хардовом покрытии и его призовой фонд составляет 60 тысяч долларов.
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова завершила выступление на турнире в американском Роме. На стадии 1/16 финала она не смогла справиться с американкой Эммой...
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