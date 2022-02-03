В доме на ул.Тухачевского в Минске произошел крупный пожар: горел весь этаж

Источник материала: ОНТ

3 февраля около полудня в четырехэтажном здании на улице Тухачевского, 26 произошел крупный пожар. Горел почти весь третий этаж, передает МЧС.

Спасатели установили, что очагом пожара стало возгорание утеплителя на третьем этаже. Предполагается, что были нарушены противопожарных требований при проведении огневых работ.

Эвакуация в здании не проводилась. Пожар потушили в 12:42.

Фото: МЧС

Видео: очевидец

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