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Джеки Чан стал участником эстафеты Олимпийского огня
Источник материала: ОНТ
В Китае продолжается эстафета Олимпийского огня. Каждый день знамя несут известные и выдающиеся жители Поднебесной. Сегодня одним участников эстафеты стал Джеки Чан.
Голливудской кинозвезде выпала честь пронести огонь вдоль знакового памятника архитектуры – Великой Китайской стены.
Компанию Джеки Чану во второй день эстафеты Олимпийского огня составили известные китайские спортсмены, победители и призеры международных соревнований.
Завершится церемония завтра, во время открытия Олимпиады, когда на национальном стадионе «Птичье гнездо» зажжется огонь Зимних Игр.
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В Китае продолжается эстафета Олимпийского огня. Каждый день знамя несут известные и выдающиеся жители Поднебесной. Сегодня одним участников эстафеты стал Джеки...
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