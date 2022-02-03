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Джеки Чан стал участником эстафеты Олимпийского огня

03.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джеки Чан стал участником эстафеты Олимпийского огня

В Китае продолжается эстафета Олимпийского огня. Каждый день знамя несут известные и выдающиеся жители Поднебесной. Сегодня одним участников эстафеты стал Джеки Чан.

Голливудской кинозвезде выпала честь пронести огонь вдоль знакового памятника архитектуры – Великой Китайской стены. 

Компанию Джеки Чану во второй день эстафеты Олимпийского огня составили известные китайские спортсмены, победители и призеры международных соревнований. 

Завершится церемония завтра, во время открытия Олимпиады, когда на национальном стадионе «Птичье гнездо» зажжется огонь Зимних Игр.

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В Китае продолжается эстафета Олимпийского огня. Каждый день знамя несут известные и выдающиеся жители Поднебесной. Сегодня одним участников эстафеты стал Джеки...
 
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