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Шойгу заявил, что Беларусь и Россия в этом году проведут более 20 мероприятий, включая учения «Восток-2022»
Источник материала: ОНТ
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости заявил, что двум странам в этом году предстоит провести более 20 мероприятий, включая военные учения «Восток-2022»,
Шойгу отметил, что во время учений «Союзная решимость – 2022» войска двух государства были переброшены на западные границы Союзного государства, а во время учений «Восток-2022» будут направлены на восток.
Фото: БЕЛТА
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Шойгу заявил, что Беларусь и Россия в этом году проведут более 20 мероприятий, включая учения «Восток-2022»
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости заявил, что двум странам...
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