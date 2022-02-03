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Шойгу заявил, что Беларусь и Россия в этом году проведут более 20 мероприятий, включая учения «Восток-2022»

03.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шойгу заявил, что Беларусь и Россия в этом году проведут более 20 мероприятий, включая учения «Восток-2022»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости заявил, что двум странам в этом году предстоит провести более 20 мероприятий, включая военные учения «Восток-2022», передает БЕЛТА.

Шойгу отметил, что во время учений «Союзная решимость – 2022» войска двух государства были переброшены на западные границы Союзного государства, а во время учений «Восток-2022» будут направлены на восток.

Фото: БЕЛТА

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости заявил, что двум странам...
 
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