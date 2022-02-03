Сборная Сенегала вышла в финал Кубка Африканских наций по футболу

Источник материала: ОНТ

Первый финалист определился в розыгрыше Кубка Африканских наций по футболу. Им стала сборная Сенегала.

В полуфинале сенегальцы подтвердили статус фаворита матча, победив сборную Буркина-Фасо – 3:1. В главном матче Кубка сборная Сенегала сыграет второй год подряд. Для команды это отличный шанс выиграть трофей впервые в истории: два раза сборная этой страны проигрывала в финале и оставалась с серебряными медалями.

Второй участник финала определится сегодня: им станет победитель пары Египет – Камерун.

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