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Сборная Сенегала вышла в финал Кубка Африканских наций по футболу

03.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Сенегала вышла в финал Кубка Африканских наций по футболу

Первый финалист определился в розыгрыше Кубка Африканских наций по футболу. Им стала сборная Сенегала.

В полуфинале сенегальцы подтвердили статус фаворита матча, победив сборную Буркина-Фасо – 3:1. В главном матче Кубка сборная Сенегала сыграет второй год подряд. Для команды это отличный шанс выиграть трофей впервые в истории: два раза сборная этой страны проигрывала в финале и оставалась с серебряными медалями. 

Второй участник финала определится сегодня: им станет победитель пары Египет – Камерун.

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Первый финалист определился в розыгрыше Кубка Африканских наций по футболу. Им стала сборная Сенегала. В полуфинале сенегальцы подтвердили статус фаворита матча,...
 
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