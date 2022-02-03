Авторынок откатился в 2017 год . Какие машины покупали белорусы весь прошлый год

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

«Рынок откатился к 2017-2018 годам»

Мировой автопром в прошлом году лихорадило – из-за нехватки микрочипов автогиганты испытывали серьезные проблемы, что вылилось в перебои с поставками. На это наложился рост цен на перевозки, металлы и прочие материалы, в итоге некоторые модели прибавили в цене сразу по 15-20%.

Все это не могло не сказаться на продажах – на фоне проблемного 2020-го их рост в мире составил всего 4,4%, а вот в Евросоюзе продажи упали на 2,4%. Но не везде дела шли так плохо – в соседней Украине, к примеру, было реализовано на 20% машин больше. Что касается Беларуси, то наш рынок, к сожалению, обвалился в прошлом году сразу на 11,2% – таковы данные БАА, объединяющей дилеров, продающих 99% новых автомобилей в стране.

В 2021-м было продано 46 837 автомобилей, в то время как в пандемийном 2020-м – 52 768 новых авто, а в 2019-м и вовсе 64 504 штуки. Как сказал член правления БАА Сергей Варивода, рынок ужался, откатившись до показателей 2017-18 годов.



Скриншот из презентации БАА

Почему Lada стала чемпионом?

Согласно представленной ассоциацией статистике, из 31 бренда, реализовывавшего свои машины в 2020-21 годах, 17 сократили продажи, увеличили их – 14. Сильнее всех обвалились китайские Zotye (-82%) и Changan (-84%), Škoda упала на 68% – это последствия белорусских санкций. В результате один из лидеров рынка в минувшие годы занял в общем списке лишь 10 место.

Чемпионом снова стала Lada, которой удалось нарастить продажи сразу на 13%, до 11 669 штук. Как рассказал Сергей Варивода, главной причиной стала «Нива», выпущенная в двух обновленных версиях. Благодаря заметно увеличившимся продажам этой модели российский бренд удержал пальму первенства.

Но свою роль сыграли и другие факторы.

– Сегодня есть большой дефицит в сегменте дешевых седанов: Škoda Rapid (самый продаваемый автомобиль чешской марки на российском рынке) запретили, Volkswagen Polo, Hyundai Accent и Kia Rio были представлены на рынке в недостаточном количестве. Когда дешевые машины хорошего качества выпали, Lada Vesta набрала большой объем продаж, – объяснил нам эксперт автомобильного рынка Сергей Михневич.



Скриншот из презентации БАА

Volkswagen обошел Renault

Несмотря на то что Geely потеряла сразу 19%, китайско-белорусские автомобили пользовались довольно устойчивым спросом – этой марке отдали предпочтение 7 442 покупателя. Это позволило удержать за собой вторую строчку в списке самых популярных марок. По словам экспертов, причиной резкой просадки Geely стало прекращение производства и продаж двух недорогих моделей – Emgrand X7 и Emgrand 7.

А вот на третьем-четвертом местах произошла рокировка – Volkswagen (хоть у него продажи упали на 16%) обошел на 12-месячной дистанции Renault, у которого очень резкий спад продаж (-39%). «Немцев» было продано 4 654 штуки, «французов» – 4 173.

Если говорить о наибольшем росте, то им могут похвастаться Hyundai (+83%), Haval (+110%) и Mitsubishi (+200%). Впрочем, если смотреть по количеству, то «японцев» продали всего лишь 66 экземпляров.

Топ-5 марок авто, которые покупали белорусы в 2021 году:

Lada (11 669 штук);

Geely (7 442 штуки);

Volkswagen (4 654 штуки);

Renault (4 173 штуки);

Kia (3 895 штук).

Какой автомобиль теперь самый народный?



Фото: Myfin.by

Вышеописанные проблемы конкурентов позволили российской Lada Vesta снова стать самой популярной моделью года – этих машин было продано 4 803 штуки. Как и в 2020-м, «серебро» досталось Volkswagen Polo (3 327), заметно уступившему на дистанции. И так же, как и в «забеге» брендированных железных коней, в этом реестре на третьей строчке новое «лицо» – Kia Rio (3 213), «заменивший» Geely Atlas, который нынче лишь на 9 строчке. По причине того, что на заводе под Жодино обновили модельный ряд, став выпускать Geely Atlas Pro.

При этом нельзя не отметить, что модели Geely имели вполне себе объяснимое преимущество при госзакупках. Кроме того, банки продолжали кредитовать покупку этих машин по «партнерским» программам, то есть по ставкам ниже рыночных.

Топ-5 моделей авто, которые покупали белорусы в 2021 году:

Lada Vesta (4 803 штуки);

Volkswagen Polo (3 327 штук);

Kia Rio (3 213 штук);

Geely Coolray (2 662 штуки);

Lada Niva Legend (2 011 штук).

Лизинг – замена кредитам?

Не секрет, что львиная доля авто в Беларуси покупается на заемные деньги.

– Минувший год (на фоне падения белорусского авторынка) оказался очень успешным для лизинговых компаний. Гибкость и качество работы с лизингополучателями оказались более конкурентными по сравнению с работой банков. Если раньше в финансировании продаж автомобилей основную долю занимали банковские кредиты , то сегодня лидирующие позиции – за лизинговыми компаниями. Мне кажется, что они будут наращивать обороты, и это все согласуется с происходящим на развитых автомобильных рынках, где лизинг является доминирующим инструментом финансирования, – считает Сергей Михневич.

По его словам, еще одним важным моментом является то, что все более популярным становится финансирование всевозможных элементов мобильности – каршеринг и «уберизация» такси набирают вес.

– И это большой сегмент рынка, для которого лизинг – самый удобный вариант приобретения новых автомобилей. Теперь лизинговые компании еще и в начале формирования спроса на «подписку», которая будет доступна и юридическим и физическим лицам. «Подписка» – это программа, предлагаемая дилерами при аренде автомобиля с решением всех проблем по обслуживанию, страхованию и всем прочим вопросам, – несколько брендов активно прорабатывают этот вариант. Причем эта аренда может быть как краткосрочной, так и долгосрочной, – говорит эксперт о перспективах финансовых инструментов для рынка.

Куда двинутся цены?



фото: Myfin.by

Говоря о том, почему рынок в 2021-м снова ужался, Сергей Варивода назвал три причины: дефицит автомобилей (пусть и не столь ярко проявившийся), серьезный рост цен (они достигли исторического максимума – как в рублях, так и в валюте) и значительное сокращение автокредитования.

Оценивая перспективы белорусского авторынка в 2022 году, он не был оптимистичен.

– Если на него продолжат оказывать давление те же факторы, плюс реальные денежные доходы вырастут максимум на 2%, что заложено в прогноз социально-экономического развития, то белорусский рынок будет находиться «около нуля» или даже скорее снизится, – заявил представитель БАА.

А что же будет с ценами?

– Мне кажется, что рост цен притормозится и во втором полугодии остановится, – наступит момент, когда производители восстановят производство в полном объеме и дефицит машин пропадет. После того как склады будут наполнены, дилеры начнут работать с потенциальными покупателями подзабытыми методами – акциями, скидками и так далее.

Эта оценка – без учета курсовых колебаний, если не случится девальвации белорусского рубля или российского, вслед за которым будет вынужден двинуться и наш, – резюмировал Сергей Михневич.