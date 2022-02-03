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В Новогрудском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

03.02.2022 14:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе при пожаре обнаружен погибшим 64-летний местный житель. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня в 4.56 житель агрогородка Бенин сообщил спасателям о пожаре на соседском подворье. Мужчина проснулся от треска шифера и отблесков пламени.

"Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар частного жилого дома. На полу в жилой комнате под обломками сгоревших строительных конструкций бойцы МЧС обнаружили погибшим мужчину 1957 года рождения. Мужчина проживал один ", - рассказали в МЧС.

Среди рассматриваемых версий причины возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Обстоятельства гибели пенсионера устанавливают специалисты Следственного комитета.

"Ночные пожары в сельской местности зачастую заканчиваются трагедией. Немногочисленные жители обращают внимание на треск горящего шифера или на уже настоящий "факел", в который превращается дом. Обнаружение возгорания и сообщение о нем в службу 101 с опозданием практически не оставляет шанса на жизнь людям в объятом пламенем жилище. Только отказ от курения в доме, приведение в надлежащее состояние печей, газового и электрооборудования позволит избежать трагедии. При пожаре звоните 112 или 101", - добавили в МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Среди рассматриваемых версий причины возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования....
 
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