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Курсы валют на 04.02.2022

03.02.2022 15:19 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Курсы валют на 04.02.2022

Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

ВалютаНБ РБКолебания Единиц
Доллар США 2.5952 0.0029 1 USD
Евро 2.9298 0.0052 1 EUR
Российский рубль 3.3852 -0.0067 100 RUB
Гривна 9.1775 0.0497 100 UAH
Тенге 5.9673 -0.0071 1000 KZT
Юань 4.0799 0.0046 10 CNY

 

Про валюты, финансовые инструменты для бизнеса и частных лиц читайте в нашей рубрике «ФИНАНСЫ».

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Теги: Курсы валют
 
 
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Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.
 
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