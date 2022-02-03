Курсы валют на 04.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5952 0.0029 1 USD Евро 2.9298 0.0052 1 EUR Российский рубль 3.3852 -0.0067 100 RUB Гривна 9.1775 0.0497 100 UAH Тенге 5.9673 -0.0071 1000 KZT Юань 4.0799 0.0046 10 CNY

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