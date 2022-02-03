﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые из Японии назвали способ, при котором человек 100% заразится «омикроном»

03.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ученые из Японии назвали способ, при котором человек 100% заразится «омикроном»

Ученые из Института физико-химических исследований RIKEN в Японии выявили способ, при котором человек точно заразится «омикроном», передает lenta.ru.

Исследователи смоделировали различные ситуации общения двух людей на суперкомпьютере «Фугаку» и пришли к заключению, что заражение почти со 100-процентной вероятностью произойдет, если здоровый человек будет находиться около 15 минут рядом с инфицированным и оба будут без масок.

При этом риск заражения будет сведен к минимуму, если оба человека будут в масках и вести разговор на расстоянии метра.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Института физико-химических исследований RIKEN в Японии выявили способ, при котором человек точно заразится «омикроном», передает lenta.ru. Исследователи...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новогрудском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by