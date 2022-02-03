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Ученые из Японии назвали способ, при котором человек 100% заразится «омикроном»
Источник материала: ОНТ
Ученые из Института физико-химических исследований RIKEN в Японии выявили способ, при котором человек точно заразится «омикроном»,
Исследователи смоделировали различные ситуации общения двух людей на суперкомпьютере «Фугаку» и пришли к заключению, что заражение почти со 100-процентной вероятностью произойдет, если здоровый человек будет находиться около 15 минут рядом с инфицированным и оба будут без масок.
При этом риск заражения будет сведен к минимуму, если оба человека будут в масках и вести разговор на расстоянии метра.
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Ученые из Института физико-химических исследований RIKEN в Японии выявили способ, при котором человек точно заразится «омикроном», передает lenta.ru. Исследователи...
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