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Белагропромбанк запустил конкурс «АГРО 4.0»: кто в нем участвует и что можно выиграть?

03.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белагропромбанк запустил конкурс «АГРО 4.0»: кто в нем участвует и что можно выиграть?

1 января 2022 года стартовал республиканский кейс-чемпионат «АГРО 4.0» от Белагропромбанка. Как проходит конкурс и что в нем можно выиграть, узнали у заместителя директора Центра по работе с персоналом Белагропромбанка Максима Басалыги, а также начальника сектора внутреннего маркетинга Марины Рудневой. 

Подробности – в видео.


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1 января 2022 года стартовал республиканский кейс-чемпионат «АГРО 4.0» от Белагропромбанка. Как проходит конкурс и что в нем можно выиграть, узнали у заместителя...
 
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