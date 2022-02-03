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Белагропромбанк запустил конкурс «АГРО 4.0»: кто в нем участвует и что можно выиграть?
Источник материала: ОНТ
1 января 2022 года стартовал республиканский кейс-чемпионат «АГРО 4.0» от Белагропромбанка. Как проходит конкурс и что в нем можно выиграть, узнали у заместителя директора Центра по работе с персоналом Белагропромбанка Максима Басалыги, а также начальника сектора внутреннего маркетинга Марины Рудневой.
Подробности – в видео.
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1 января 2022 года стартовал республиканский кейс-чемпионат «АГРО 4.0» от Белагропромбанка. Как проходит конкурс и что в нем можно выиграть, узнали у заместителя...
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