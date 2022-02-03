Подростковый возраст у детей: как вести себя родителям и что об этом периоде говорят психологи?

Источник материала: ОНТ

«Подростковый возраст – это новое рождение», – так говорил американский психолог Стэнли Холл. Но также это период некоторого страха не только для многих родителей, но и для самих детей. Ряд книг и фильмов повествует о хрупкости и уязвимости подростковой души. Тем самым пытаясь донести до взрослых о необходимости поддержки молодых людей на новом для них этапе.





Подростковая страница в жизни ребенка вызывает изменения в его организме на разных уровнях: поведенческом, когнитивном, эмоциональном и физиологическом. Но резкие перемены происходят именно в поведении.

Олеся Конькова, доцент кафедры общей и медицинской психологии факультета философии и социальных наук БГУ: «Первое – это то, что у подростков есть такой поиск новизны и ощущений. То есть у них очень большая потребность получать новые разнообразные переживания. И для них уже недостаточно оставаться быть. И быть ребенком своих родителей. Для них важно узнать, кто я кроме того, что я сын или дочь своих родителей».

Вторая особенность – это то, что появляется толерантность к риску. Подростки принимают различные решения, но не оценивают последствия своих действий, которые могут следовать за ними. Кроме этого, специалисты выделяют еще одну трансформацию.

Олеся Конькова, доцент кафедры общей и медицинской психологии факультета философии и социальных наук БГУ: «Для них очень важной сферой является сфера сверстников. И родители иногда обижаются, что они уходят на второй план. И то, что родители еще чаще всего замечают, дети становятся эмоционально нестабильны и очень импульсивны. И мы замечаем, как они сложно регулируют свои эмоции, как они от одушевления переходят к полной апатии или депрессии».

Это связано с биохимическими процессами, которые бурлят в организме. Перестраивается центральная нервная система, эндокринная, сердечно-сосудистая и не только.

Елена Сивец, психолог, гештальт-терапевт: «Меняется вес и рост подростка, причем мальчишки чуть замедляются на год-два по сравнению с изменениями в организме девушек. Однако они после это наверстывают».

Вообще протекание переходного возраста у мальчиков и девочек проходит по одним критериям. Разница лишь в том, что молодые люди чувствуют усиление физических сил. А вот у девочек на первый план выходит внешний вид.

Олеся Конькова, доцент кафедры общей и медицинской психологии факультета философии и социальных наук БГУ: «И они предпринимают много усилий, чтобы оставаться привлекательными для ребят. И девочки ищут больше близости. Для них важна это эмоциональная связь. Поэтому иметь подругу в подростковом возрасте это так типично для девочек».

К слову, кроме подросткового кризиса, специалисты также выделяют кризис первого года жизни, трех и семи лет. И все они необходимы для того, чтобы сформировать сильную личность.

Елена Сивец, психолог, гештальт-терапевт: «Важно отметить борьбу с общепринятыми правилами. Подросток начинает менять, разрушать границы, которые построили взрослые. Однако это задача возраста. Так ребенок формирует волевые качества. Он начинает пробовать этот мир».

На сегодняшний день существует большое количество различных периодизаций, где указаны границы подросткового периода. Но принято считать, что он протекает от 11 до 17 лет. И в этот отрезок времени важную роль играют родители.

Галина Швец, психолог: «В этот период необходимо дать ребенку много самостоятельности. Конечно же, учитывать, сколько он может ее принять. Советуетесь с ребенком по различным причинам: что приготовить на ужин, какие обои лучше купить и поклеить на кухне. И подросток будет чувствовать, что вы видите в нем равного члена семьи».

Многие взрослые забывают о том, что когда-то также переживали этот непростой период. И не справляются с эмоциями чада, а наоборот выплескивают свое недовольство на них. Поэтому самое важное в это время – быть уверенными и спокойными, чтобы ребенок мог вам доверится.

Фото: depositphotos.com

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