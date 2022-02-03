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Подростковый возраст у детей: как вести себя родителям и что об этом периоде говорят психологи?
Источник материала: ОНТ
«Подростковый возраст – это новое рождение», – так говорил американский психолог Стэнли Холл. Но также это период некоторого страха не только для многих родителей, но и для самих детей. Ряд книг и фильмов повествует о хрупкости и уязвимости подростковой души. Тем самым пытаясь донести до взрослых о необходимости поддержки молодых людей на новом для них этапе.
Подростковая страница в жизни ребенка вызывает изменения в его организме на разных уровнях: поведенческом, когнитивном, эмоциональном и физиологическом. Но резкие перемены происходят именно в поведении.
Вторая особенность – это то, что появляется толерантность к риску. Подростки принимают различные решения, но не оценивают последствия своих действий, которые могут следовать за ними. Кроме этого, специалисты выделяют еще одну трансформацию.
Это связано с биохимическими процессами, которые бурлят в организме. Перестраивается центральная нервная система, эндокринная, сердечно-сосудистая и не только.
Вообще протекание переходного возраста у мальчиков и девочек проходит по одним критериям. Разница лишь в том, что молодые люди чувствуют усиление физических сил. А вот у девочек на первый план выходит внешний вид.
К слову, кроме подросткового кризиса, специалисты также выделяют кризис первого года жизни, трех и семи лет. И все они необходимы для того, чтобы сформировать сильную личность.
На сегодняшний день существует большое количество различных периодизаций, где указаны границы подросткового периода. Но принято считать, что он протекает от 11 до 17 лет. И в этот отрезок времени важную роль играют родители.
Многие взрослые забывают о том, что когда-то также переживали этот непростой период. И не справляются с эмоциями чада, а наоборот выплескивают свое недовольство на них. Поэтому самое важное в это время – быть уверенными и спокойными, чтобы ребенок мог вам доверится.
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«Подростковый возраст – это новое рождение», – так говорил американский психолог Стэнли Холл. Но также это период некоторого страха не только для многих...
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