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Гомельские таможенники изъяли у украинского водителя грузовика марихуану

03.02.2022 16:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники изъяли марихуану у гражданина Украины, который перевозил наркотик в личных вещах. Незаконную попытку перемещения опасного наркотического средства через таможенную границу пресекли в пункте пропуска "Новая Гута", сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

Во время таможенного контроля служебная собака дала понять, что у водителя грузового автомобиля, возможно, есть запрещенные вещества. На вопрос кинолога, перемещает ли водитель наркотики, украинец ответил отрицательно.

При досмотре кабины авто в пепельнице обнаружили прозрачный полимерный сверток с веществом серого цвета, а во внутреннем кармане куртки 32-летнего мужчины - бумажный сверток и пластиковую баночку, в которых было вещество растительного происхождения.

Экспертиза установила, что 18 г содержимого банки - марихуана. По веществам в пепельнице и кармане куртки проводится экспертиза.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328-1 УК Беларуси. Гражданину Украины грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328-1 УК Беларуси. Гражданину Украины грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
 
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