Двое солигорчан подозреваются в кражах из гаражей

Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Солигорского РОВД задержали двух причастных к кражам в районе. Это оказались солигорчане 20 лет и 21 года - водитель предприятия и его неработающий сообщник, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"С ноября 2021 года по январь 2022-го подозреваемые совершили несколько краж из гаражей. Выбив дверь, ограбили недостроенный частный дом, похищали запчасти с автомобилей, припаркованных в жилых массивах. В гаражи проникали как путем свободного доступа, так и с повреждением замков, - рассказали в УВД. - Среди трофеев - электроинструмент, набор инструментов, газовая горелка, домкрат, комплект резины к легковому автомобилю, высоковольтный кабель. Часть похищенного изъята и будет возвращена законным собственникам".

Сообщники также украли бампер и светотехнику с автомобилей горожан: похищенную светотехнику один из фигурантов поставил на свой автомобиль, а свою, которая была в худшем состоянии, продал. Бампер был похищен "про запас".

Подозреваемые заключены под стражу. Их действия квалифицированы по ч.2 ст.205 УК (кража). Младший из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Правоохранители продолжают проверять подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям в регионе.-0-