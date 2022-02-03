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Осторожно, последствия вспышек на Солнце! Метеозависимые люди будут ощущать головные боли 3 и 4 февраля

03.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Осторожно, последствия вспышек на Солнце! Метеозависимые люди будут ощущать головные боли 3 и 4 февраля

Землю накрыла выброшенная Солнцем волна плазмы, поэтому метеозависимые люди могут испытывать усталость и головные боли 3 и 4 февраля. Об этом сообщает американский Центр прогнозирования космической погоды

30 января произошла вспышка на Солнце, лишь сейчас Земля оказалась в пике магнитной бури. Специалисты советуют 3 и 4 февраля метеочувствительным людям и тем, кто имеет хронические заболевания, внимательно относиться к здоровью. 

Справиться с последствиями вспышек на Солнце могут помочь прогулки на свежем воздухе. 

Фото: pexels

 

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Землю накрыла выброшенная Солнцем волна плазмы, поэтому метеозависимые люди могут испытывать усталость и головные боли 3 и 4 февраля. Об этом...
 
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