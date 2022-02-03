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Победители и призеры Олимпиады в Пекине сделают свой «Олимпийский выбор»
Источник материала: ОНТ
Ни одна Олимпиада с участием белорусских спортсменов в последние годы не обходится без проекта «Олимпийский выбор».
Благодаря Президентскому спортивному клубу поддержку получают детско-юношеские спортивные школы.
На Играх в Пекине свой выбор сделают олимпийские чемпионы и призеры – за каждую победу, которую одержат белорусы, спортивным школам будут перечислены 25 тысяч рублей, а также 20 тысяч – за серебро и 15 – за бронзу.
На Играх в Пекине пройдет уже шестой этап проекта «Олимпийский выбор». Кстати, 16 наших спортсменов являлись стипендиатами Президентского спортивного клуба.
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Ни одна Олимпиада с участием белорусских спортсменов в последние годы не обходится без проекта «Олимпийский выбор». Благодаря Президентскому спортивному клубу...
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