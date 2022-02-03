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У берегов Нигерии взорвался нефтяной танкер: 10 человек пропали без вести

03.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У берегов Нигерии взорвался нефтяной танкер: 10 человек пропали без вести

У берегов Нигерии ищут 10 человек. Они были на нефтяном танкере во время взрыва.


Подобраться к платформе невозможно. Огромная плавучая установка, которая может и добывать, и хранить нефть, охвачена огнем.

Эксперты говорят о серьезной угрозе экологической катастрофы – на борту может находиться более двух миллионов баррелей нефти. Причины взрыва не известны, как и судьба экипажа.

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У берегов Нигерии ищут 10 человек. Они были на нефтяном танкере во время взрыва. Подобраться к платформе невозможно. Огромная плавучая установка, которая может и...
 
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