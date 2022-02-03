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Прогноз погоды на 4 февраля и выходные: туман, гололедица, снег и потепление!

03.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 4 февраля и выходные: туман, гололедица, снег и потепление!

Февраль в этом году начался с мягкой погоды. Однако предстоящая ночь обещает быть морозной, особенно по восточной половине. В ночь на субботу морозы сохранятся, а уже днем начнется активное поступление более теплого воздуха, а температурный фон начнет повышаться, большая вероятность туманов, будет скользко. Будьте осторожны!

4 февраля погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном и влажном воздухе арктического происхождения, а в западные регионы продолжат поступать тёплые и влажные воздушные массы, где и пройдут осадки.

В пятницу облачно, ночью с прояснениями. По западной половине пройдет снег, мокрый снег. Влажность до 90%. Слабый туман, видимость до километра, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица, слабый гололёд. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать.

Температура воздуха утром от -1°C в юго-западных районах до -15°C – в центральных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее.

В середине дня столбики термометров на отметках от +1°C по Брестской области до -10°C – по Витебской и Могилевской областям.

К вечеру температура от 0°C по западу до -10°C – по восточной половине.

В предстоящие выходные скажется влияние системы атмосферных фронтов с территории Польши, вслед за которыми начнет поступать умеренно теплая, влажная воздушная масса. Они принесут облачную, сырую погоду. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, днем с дождем. Влажность до 90%, слабый туман, видимость до километра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Температура воздуха в субботу ночью от +1°C по юго-западу до -17°C по востоку, днем -4…+3°C. В воскресенье станет еще теплее. 

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Февраль в этом году начался с мягкой погоды. Однако предстоящая ночь обещает быть морозной, особенно по восточной половине. В ночь на субботу морозы сохранятся, а...
 
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