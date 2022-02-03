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Иван Кубраков: милиция готова отреагировать на малейшие провокации во время проведения Референдума
Источник материала: ОНТ
Уроки прошлой избирательной кампании будут учтены. Сотрудники милиции во время подготовки и в день Референдума под особый контроль возьмут не только территории избирательных участков.
Уже сейчас идут консультации с Центризбиркомом – милиция готова отреагировать на малейшие провокации. Заявление министр внутренних дел сделал в Витебске. Там сегодня подводили итоги работы.
Лучшие подразделения региона получили в подарок автомобили. Но речь на встрече и об обеспечении безопасности во время проведения референдума.
В этом году преобразования ждут патрульно-постовую службу. Она станет мобильнее и оперативнее. Больше авто- и мотопатрулей, на вооружении будут и квадрокоптеры – для быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия.
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Уроки прошлой избирательной кампании будут учтены. Сотрудники милиции во время подготовки и в день Референдума под особый контроль возьмут не только территории...
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