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Иван Кубраков: милиция готова отреагировать на малейшие провокации во время проведения Референдума

03.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иван Кубраков: милиция готова отреагировать на малейшие провокации во время проведения Референдума

Уроки прошлой избирательной кампании будут учтены. Сотрудники милиции во время подготовки и в день Референдума под особый контроль возьмут не только территории избирательных участков.


Уже сейчас идут консультации с Центризбиркомом – милиция готова отреагировать на малейшие провокации. Заявление министр внутренних дел сделал в Витебске. Там сегодня подводили итоги работы.

Лучшие подразделения региона получили в подарок автомобили. Но речь на встрече и об обеспечении безопасности во время проведения референдума.

В этом году преобразования ждут патрульно-постовую службу. Она станет мобильнее и оперативнее. Больше авто- и мотопатрулей, на вооружении будут и квадрокоптеры – для быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия.

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Теги: Витебск
 
 
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Уроки прошлой избирательной кампании будут учтены. Сотрудники милиции во время подготовки и в день Референдума под особый контроль возьмут не только территории...
 
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