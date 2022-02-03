Источник материала: ОНТ

Цена политических амбиций – миллионы долларов и неисчислимый вред дикой природе. Польша начала возведение сплошного забора на границе с Беларусью. Он пройдет в том числе и через территорию Беловежской пущи, непоправимо разделив общую экосистему заповедника из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Работы ведутся круглосуточно. Вплотную к границе строители бетонируют опоры. По проекту стена будет 5 метров высотой и с колючей проволокой. Даже временные ограждения, которые устанавливали польские силовики, привели к многочисленным случаям гибели диких животных. Возможный вред природе и последствия оценивает Комитет госконтроля. Начата проверка.

Ограждение, которое будет выше Берлинской стены на полтора метра, стоит почти 400 миллионов долларов. Объект возводится без оценки экологического вреда.

Помимо нарушения путей миграции животных и их гибели, польский забор предусматривает вырубку заповедного леса на польской территории, а также грозит деградацией земель как в Польше, так и на нашей территории Беловежской пущи.

Польские правозащитники и экологи отмечают, что выделенные на строительство средства могли быть потрачены на решение вопроса с беженцами в правовом поле, однако Варшава их мнение не учитывает.

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