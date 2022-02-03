Охотничьи ружья и тушу косули изъяли у браконьеров в Ганцевичском районе

Источник материала: БелТА

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госинспекторы изъяли у двух браконьеров в Ганцевичском районе незарегистрированные охотничьи ружья и тушу косули, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Случай произошел 2 февраля в деревне Мальковичи. К двум местным жителям 25 и 19 лет работники Барановичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира вместе с сотрудниками Ганцевичского РОВД пришли с санкции прокурора. По месту жительства мужчин обнаружено и изъято 3 ружья, 13 патронов к ним и фрагменты туши европейской косули со следами огнестрельного ранения.

Фигуранты не имеют государственных удостоверений на право охоты. Они привлечены к административной ответственности по ст.24.46 (незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия) КоАП. Нарушитель, сделавший роковой для косули выстрел, обязан будет выплатить компенсацию государству за нанесенный вред природе в размере 120 базовых величин (Br3,8 тыс.). Правоохранительные органы проводят по факту проверку.

В инспекции напомнили, что сейчас действует запрет проведения массовых охот на большинство видов животных. В этот период государственные инспекторы особое внимание уделяют профилактике нарушений и контролю за соблюдением природоохранного законодательства в сфере охоты. О нарушениях можно сообщить по телефону доверия в Бресте: 8 (0162) 25-50-00.-0-