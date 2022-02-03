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МОК включил в предварительную программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе 28 видов спорта

03.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МОК включил в предварительную программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе 28 видов спорта

Международный олимпийский комитет включил в предварительную программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе 28 видов спорта.

Такое решение было принято на сессии МОК в Пекине. Среди видов спорта в том числе скейтбординг, серфинг и скалолазание, которые дебютировали на Играх в Токио в прошлом году. А вот бокс, тяжёлая атлетика и современное пятиборье находятся в листе ожидания: международным федерациям необходимо завершить реформы, чтобы остаться в олимпийской программе. Окончательная программа Игр в Лос-Анджелесе будет утверждена в декабре 2024 года.

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Международный олимпийский комитет включил в предварительную программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе 28 видов спорта. Такое решение было принято на сессии МОК в...
 
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