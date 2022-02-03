|
МОК включил в предварительную программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе 28 видов спорта
Источник материала: ОНТ
Международный олимпийский комитет включил в предварительную программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе 28 видов спорта.
Такое решение было принято на сессии МОК в Пекине. Среди видов спорта в том числе скейтбординг, серфинг и скалолазание, которые дебютировали на Играх в Токио в прошлом году. А вот бокс, тяжёлая атлетика и современное пятиборье находятся в листе ожидания: международным федерациям необходимо завершить реформы, чтобы остаться в олимпийской программе. Окончательная программа Игр в Лос-Анджелесе будет утверждена в декабре 2024 года.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет включил в предварительную программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе 28 видов спорта. Такое решение было принято на сессии МОК в...
|
Архив (Разное)