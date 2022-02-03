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Гражданам Польши приходят письма из Минобороны о временном изъятии внедорожников для военных
Источник материала: ОНТ
Истерию Варшавы, судя по всему, уже не остановить. Гражданам Польши приходят письма из Минобороны о временном изъятии внедорожников для военных.
Такого не было со времен Второй мировой.
А тем временем польские медиаресурсы сообщают о нехватке пуховиков, зимней обуви и даже резиновых сапог у военнослужащих, которые находятся на границе. Слабо одетые и обутые солдаты несут службу от 8 до 12 часов на морозе и греются у костров. И всё потому, что властям выгодно нагнетание обстановки вокруг нашей страны и России.
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Истерию Варшавы, судя по всему, уже не остановить. Гражданам Польши приходят письма из Минобороны о временном изъятии внедорожников для военных. Такого не было со...
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