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Гражданам Польши приходят письма из Минобороны о временном изъятии внедорожников для военных

03.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гражданам Польши приходят письма из Минобороны о временном изъятии внедорожников для военных

Истерию Варшавы, судя по всему, уже не остановить. Гражданам Польши приходят письма из Минобороны о временном изъятии внедорожников для военных.

Такого не было со времен Второй мировой.

А тем временем польские медиаресурсы сообщают о нехватке пуховиков, зимней обуви и даже резиновых сапог у военнослужащих, которые находятся на границе. Слабо одетые и обутые солдаты несут службу от 8 до 12 часов на морозе и греются у костров. И всё потому, что властям выгодно нагнетание обстановки вокруг нашей страны и России.     

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Истерию Варшавы, судя по всему, уже не остановить. Гражданам Польши приходят письма из Минобороны о временном изъятии внедорожников для военных. Такого не было со...
 
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