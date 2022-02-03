Министры обороны Беларуси и России отправились на полигон под Брестом: там проходит первый этап проверки реагирования сил Союзного государства

Источник материала: ОНТ

После встречи во Дворце Независимости министры отправились на полигон под Брест – там проходит первый этап проверки реагирования сил Союзного государства.

Один из эпизодов – вторжение незаконных вооруженных формирований. Боевики заблокировали пограничные заставы, захватили населённый пункт. Задача союзников – блокировать и уничтожить противника, взяв под контроль захваченные районы. Задействовали разведывательно-огневые комплексы, авиацию, воздушный десант. Полигон «Брестский» – на западных рубежах Союзного государства. Рядом Украина, до Польши рукой подать, но для соседей манёвры не несут угрозы. Здесь круглый год тренируются белорусские десантники, много раз полигон становился площадкой для совместных учений союзных войск и принимал международные соревнования. Однако нашими соседями ситуация искусственно нагнетается с главной целью – усилить в регионе натовский контингент.

Помимо десятков тысяч военных у наших границ, Пентагон готов перебросить ещё 8,5 тыс. солдат в Европу. Из них в Польшу – 2,5 тыс.

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