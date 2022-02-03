В Речицком районе напарники похитили с предприятия почти 25 тыс.л дизтоплива

Источник материала: БелТА

3 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района постановил приговор по уголовному делу о хищении дизельного топлива с предприятия, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин из Речицкого района. Один из них работал водителем авто аварийно-ремонтной службы частного предприятия. В 2020 году, с января по 12 мая, совместно с товарищем они реализовывали схему хищения дизельного топлива. Водитель передавал последнему заправочные карты предприятия и коды к ним, по которым тот заправлял дизельное топливо в специально подготовленные емкости и баки авто. Распоряжался им по собственному усмотрению. Расплачивался с приятелем по ценам ниже, чем на заправочных станциях. Чеки продажи они передавали для списания дизельного топлива работникам предприятия.

Всего же обвиняемые совершили хищение почти 25 тыс. л дизельного топлива на сумму свыше Br45 тыс.

Приговором суда оба фигуранта признаны виновными по ч.4 ст.211 УК. Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 100 базовых величин каждому. Также мужчины на 5 лет лишены права занимать должности, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей.

К обоим обвиняемым применена отсрочка исполнения основного наказания на два года. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-