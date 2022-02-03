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Экс-кандидат в президенты Украины: Лукашенко – фигура мирового масштаба, которая дает модель стабильности и развития

03.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экс-кандидат в президенты Украины: Лукашенко – фигура мирового масштаба, которая дает модель стабильности и развития

Многие жители Украины стали смотреть на Беларусь и нашего Президента как на пример модели стабильности и развития. Александр Лукашенко при этом является фигурой мирового масштаба. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.

Василий Волга: «Люди ищут какую-то надежду, какую-то модель, на которую можно ориентироваться. И тут Шевченко [народный депутат Украины Евгений Шевченко] с этим фильмом о Беларуси. И сегодня все больше и больше украинцев, с одной и с другой стороны, свои взоры обращают на Беларусь. Лукашенко для многих украинцев становится фигурой, которая во всех вихрях дает модель стабильности и развития. Это та модель, которая сегодня, по прошествии многих лет истекания кровью нашей страны, становится ценностью. И получается такое наставничество для Шевченко сегодня, особенно с теми словами, которые Лукашенко Александр Григорьевич ему сказал на камеру. Понимаете, это очень дорогого стоит. Чего тут греха таить, приуменьшать или скрывать? На сегодняшний момент Президент Беларуси – это фигура мирового масштаба. Мы с вами имеем момент, когда обращается весь мир вокруг этого политического пространства».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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