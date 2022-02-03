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Экс-кандидат в президенты Украины: Лукашенко – фигура мирового масштаба, которая дает модель стабильности и развития
Источник материала: ОНТ
Многие жители Украины стали смотреть на Беларусь и нашего Президента как на пример модели стабильности и развития. Александр Лукашенко при этом является фигурой мирового масштаба. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Экс-кандидат в президенты Украины: Лукашенко – фигура мирового масштаба, которая дает модель стабильности и развития
Многие жители Украины стали смотреть на Беларусь и нашего Президента как на пример модели стабильности и развития. Александр Лукашенко при этом является фигурой...
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