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Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии

03.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии

Открытых и конструктивных отношений Минск ждет от Рима. Александр Лукашенко сегодня поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии.  

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений двух стран. Глава государства вспомнил личную встречу в 2016 году и ее итоги. Отметил, что, двигаясь по пути взаимоуважительного диалога, учета интересов обеих сторон, мы можем добиться значительных успехов на пользу народов наших стран. 

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Теги: Минск
 
 
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Открытых и конструктивных отношений Минск ждет от Рима. Александр Лукашенко сегодня поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии.   В...
 
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