Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии

Источник материала: ОНТ

Открытых и конструктивных отношений Минск ждет от Рима. Александр Лукашенко сегодня поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии.

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений двух стран. Глава государства вспомнил личную встречу в 2016 году и ее итоги. Отметил, что, двигаясь по пути взаимоуважительного диалога, учета интересов обеих сторон, мы можем добиться значительных успехов на пользу народов наших стран.

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