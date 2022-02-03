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Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии
Источник материала: ОНТ
Открытых и конструктивных отношений Минск ждет от Рима. Александр Лукашенко сегодня поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии.
В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений двух стран. Глава государства вспомнил личную встречу в 2016 году и ее итоги. Отметил, что, двигаясь по пути взаимоуважительного диалога, учета интересов обеих сторон, мы можем добиться значительных успехов на пользу народов наших стран.
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Открытых и конструктивных отношений Минск ждет от Рима. Александр Лукашенко сегодня поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии. В...
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