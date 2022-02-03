Чрезвычайные и Полномочные Послы из 8-ми стран вручили верительные грамоты Лукашенко: многие готовы сотрудничать без условий и ультиматумов

Источник материала: ОНТ

От Латинской Америки до Азии и Африки – Беларусь готова предлагать свои технологии на взаимовыгодных условиях заинтересованным государствам. Чрезвычайные и Полномочные Послы из восьми стран сегодня вручили верительные грамоты нашему Президенту, тем самым - официально начали свои дипломатические миссии. Среди них и посол России. Борис Грызлов стал десятым главой российского диппредставительства в нашей стране. Именно ему предстоит претворять в жизнь главное из того, над чем работали предшественники. Обращаясь через дипломатов к странам, которые они представляют, Александр Лукашенко призвал посмотреть на историю нашего государства, чтобы понять, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу. Сегодня Минск с тревогой наблюдает за эскалацией напряжённости в мире. Настораживает и то, как западные политики сбрасывают с себя ответственность за происходящее. На этом фоне ещё ценнее - готовность партнеров сотрудничать без условий и ультиматумов. И таких немало.

Автомобили дипломатов въезжают на территорию Дворца Независимости ещё без отличительных знаков – как символ того, что Чрезвычайный Посол ещё не такой уж и Полномочный. Только вручив Главе государства верительную грамоту за подписью своего президента, руководитель дипломатической миссии официально вступает в должность.

Ещё одна дань традициям – дресс-код. Представители жарких стран особенно колоритны на фоне февральского снега. Однако в этом случае имидж – всё.

Сегодня во Дворце Независимости руководители дипломатических миссий от восьми государств. Среди них представители Азии, Африки и Латинской Америки – так называемой дальней дуги, здесь речь, конечно, о расстоянии. В то время как в политической и экономической плоскости такие страны в последнее время Беларуси даже ближе соседних государств. За исключением восточного партнёра – всё же Россия для нас ближайший союзник, а сегодня, к слову, посол от этой страны также в Минске с верительной грамотой.

Этот документ дипломаты вручают по очереди и в алфавитном порядке, вне зависимости от уровня отношений. С этого момента что бы не сказал или сделал Чрезвычайный и Полномочный Посол, это больше не частная, а официальная позиция страны, которую он представляет. В списке Вьетнам, Доминиканская Республика, Лаос, Марокко, Нигерия, Россия, Чад и Шри-Ланка. Их всех отныне объединяет то, что с миссией в нашу страну дипломаты прибыли в эпохальное (как отметил Александр Лукашенко) время – в преддверии референдума по Конституции.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Принципиально важно, что наш народ сам определяет дальнейшее развитие государства. Особо подчеркну: без всякого давления извне. Именно поэтому мы считаем данную политическую кампанию полностью соответствующей всем демократическим нормам».

Президент призывает дипломатов убедиться лично, подчёркивая: для них открыты все двери. А чтобы лучше понимать политику Беларуси, рекомендует больше узнать об истории страны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Самая трагическая страница в нашей истории - Вторая мировая война, которая унесла жизни как минимум каждого третьего белоруса. Особо подчеркну, что безжалостно уничтожали наш народ не какие-то дикие орды варваров, а представители самых просвещенных наций Европы, которые спустя десятки лет начинают нас учить, как нам жить. Поэтому не случайно 2022-й объявлен в стране Годом исторической памяти. Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу».

Обращаясь к послам, Александр Лукашенко говорит с народами – а представляют они полмиллиарда жителей планеты. В мировых сводках всё больше тревожных новостей, даже спокойная некогда Европа – теперь один из очагов напряжённости. Только в тех же средствах массовой информации причины трактуют по-разному.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Особенность состоит в том, что те, кто эскалирует эту обстановку, те, кто привносит новые факторы эскалации, пытаются на других свалить вину. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х - начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу. Дестабилизации ситуации в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций как одного из проявлений неоколониализма против неугодных им стран, что неизбежно ведет к санкционным войнам. Причем для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса».

Как и причины. Одна из них – неугодное Западу сближение Беларуси с Россией. При этом преимущества Союзного государства и помогают Минску справляться с давлением. В ноябре страны утвердили союзные программы. А после Москва усилила дипломатическое представительство в Минске, направив одного из опытнейших государственных деятелей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Все вас хорошо знают в Беларуси как давнего друга и ценят ваш большой вклад в укрепление и развитие взаимодействия между нашими странами. 2021-й вошел в историю наших государств как год принятия судьбоносных решений об углублении экономической интеграции, которые позволят вывести стратегическое партнерство на качественно новый уровень. Я очень рассчитываю, что в своей профессиональной деятельности вы будете способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия».

Борис Грызлов два года возглавлял Министерство внутренних дел и 8 лет – Госдуму, определял стратегию «Единой России» и выстраивал диалог в трёхсторонней контактной группе по Украине. А теперь от его работы зависит работоспособность Союзного государства – договорённости президентов необходимо реализовать до конца следующего года.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: «Главное, что население и России, и Беларуси в конце этого периода уже оценит реальные плоды Союзного государства. Главное, чтобы наши граждане стали жить лучше. Для этого есть все предпосылки. Мне как Послу и всему нашему посольству будет необходимо обеспечить дипломатическое сопровождение всех принятых решений. Решений этих много: это и реализация союзного договора, это и военная доктрина, и концепция миграционной политики. 28 отраслевых союзных программ - это фактически поток вопросов, которые нам будет необходимо кропотливо решать. Надо будет насыщать эти программы реальными законами, нормативными актами».

Беларусь и Россию, конечно, многое связывает. Но при взаимном желании – общие интересы найдутся с любым государством.

Джанита Абейвикрема Лиянаге, Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки в России и Беларуси по совместительству: «Мы планируем нарастить сотрудничество особенно в сельском хозяйстве и образовании (уже сейчас в Беларуси получают образование более двух тысяч студентов из Шри-Ланки, и мы прорабатываем соглашения между учреждениями образования двух стран, чтобы продолжать эту работу). Кроме этого, важно Шри-Ланка - сельскохозяйственная страна, и Беларусь может предложить нам современные технологии в этой сфере и технику».

Свои разработки, знания и опыт Беларусь готова предложить всем заинтересованным. А таких, к слову, всё больше – посол Доминиканской республики сегодня в Минске с почётной миссией первый из соотечественников.

Франк Ханс Данненберг Кастелянос, Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской Республики в России и Беларуси по совместительству: «Доминикана в прошлом году приняла более двух тысяч туристов из Беларуси. Я надеюсь, что дальше это направление будет ещё популярнее, для этого нам важно подписать соглашение в сфере авиации, а также о безвизовом режиме. Мы надеемся и на дальнейшее развитие нашего сотрудничество в других сферах. По моему мнению, сейчас мы переживаем период активизации торгово-экономического сотрудничества Беларуси со всем регионом Латинской Америки».

Ещё одна дань протоколу – несколько минут для неформального общения с Президентом. Александр Лукашенко напутствует каждого дипломата. Впрочем, с одной целью.

Абдуллахи Ибаиквал Шеху, Чрезвычайный и Полномочный Посол Нигерии в России и Беларуси по совместительству: «Я поражён тем, что мне удалось увидеть в Беларуси, я уже наметил потенциальные проекты для сотрудничества и предложил Александру Лукашенко направить своего представителя для встречи с президентом Нигерии, чтобы напрямую обсудить темы и потенциал нашей кооперации».

Для некоторых присутствующих сегодня едва ли не единственная возможность за период дипмиссии лично пообщаться с Александром Лукашенко. Не все дипломаты будут постоянно находиться в нашей стране, они назначены послами по совместительству. Однако есть и тот, кто во Дворце Независимости теперь станет частым гостем.

Фото: БЕЛТА

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