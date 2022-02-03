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Чрезвычайные и Полномочные Послы из 8-ми стран вручили верительные грамоты Лукашенко: многие готовы сотрудничать без условий и ультиматумов
Источник материала: ОНТ
От Латинской Америки до Азии и Африки – Беларусь готова предлагать свои технологии на взаимовыгодных условиях заинтересованным государствам. Чрезвычайные и Полномочные Послы из восьми стран сегодня вручили верительные грамоты нашему Президенту, тем самым - официально начали свои дипломатические миссии. Среди них и посол России. Борис Грызлов стал десятым главой российского диппредставительства в нашей стране. Именно ему предстоит претворять в жизнь главное из того, над чем работали предшественники. Обращаясь через дипломатов к странам, которые они представляют, Александр Лукашенко призвал посмотреть на историю нашего государства, чтобы понять, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу. Сегодня Минск с тревогой наблюдает за эскалацией напряжённости в мире. Настораживает и то, как западные политики сбрасывают с себя ответственность за происходящее. На этом фоне ещё ценнее - готовность партнеров сотрудничать без условий и ультиматумов. И таких немало.
Автомобили дипломатов въезжают на территорию Дворца Независимости ещё без отличительных знаков – как символ того, что Чрезвычайный Посол ещё не такой уж и Полномочный. Только вручив Главе государства верительную грамоту за подписью своего президента, руководитель дипломатической миссии официально вступает в должность.
Ещё одна дань традициям – дресс-код. Представители жарких стран особенно колоритны на фоне февральского снега. Однако в этом случае имидж – всё.
Сегодня во Дворце Независимости руководители дипломатических миссий от восьми государств. Среди них представители Азии, Африки и Латинской Америки – так называемой дальней дуги, здесь речь, конечно, о расстоянии. В то время как в политической и экономической плоскости такие страны в последнее время Беларуси даже ближе соседних государств. За исключением восточного партнёра – всё же Россия для нас ближайший союзник, а сегодня, к слову, посол от этой страны также в Минске с верительной грамотой.
Этот документ дипломаты вручают по очереди и в алфавитном порядке, вне зависимости от уровня отношений. С этого момента что бы не сказал или сделал Чрезвычайный и Полномочный Посол, это больше не частная, а официальная позиция страны, которую он представляет. В списке Вьетнам, Доминиканская Республика, Лаос, Марокко, Нигерия, Россия, Чад и Шри-Ланка. Их всех отныне объединяет то, что с миссией в нашу страну дипломаты прибыли в эпохальное (как отметил Александр Лукашенко) время – в преддверии референдума по Конституции.
Президент призывает дипломатов убедиться лично, подчёркивая: для них открыты все двери. А чтобы лучше понимать политику Беларуси, рекомендует больше узнать об истории страны.
Обращаясь к послам, Александр Лукашенко говорит с народами – а представляют они полмиллиарда жителей планеты. В мировых сводках всё больше тревожных новостей, даже спокойная некогда Европа – теперь один из очагов напряжённости. Только в тех же средствах массовой информации причины трактуют по-разному.
Как и причины. Одна из них – неугодное Западу сближение Беларуси с Россией. При этом преимущества Союзного государства и помогают Минску справляться с давлением. В ноябре страны утвердили союзные программы. А после Москва усилила дипломатическое представительство в Минске, направив одного из опытнейших государственных деятелей.
Борис Грызлов два года возглавлял Министерство внутренних дел и 8 лет – Госдуму, определял стратегию «Единой России» и выстраивал диалог в трёхсторонней контактной группе по Украине. А теперь от его работы зависит работоспособность Союзного государства – договорённости президентов необходимо реализовать до конца следующего года.
Беларусь и Россию, конечно, многое связывает. Но при взаимном желании – общие интересы найдутся с любым государством.
Свои разработки, знания и опыт Беларусь готова предложить всем заинтересованным. А таких, к слову, всё больше – посол Доминиканской республики сегодня в Минске с почётной миссией первый из соотечественников.
Ещё одна дань протоколу – несколько минут для неформального общения с Президентом. Александр Лукашенко напутствует каждого дипломата. Впрочем, с одной целью.
Для некоторых присутствующих сегодня едва ли не единственная возможность за период дипмиссии лично пообщаться с Александром Лукашенко. Не все дипломаты будут постоянно находиться в нашей стране, они назначены послами по совместительству. Однако есть и тот, кто во Дворце Независимости теперь станет частым гостем.
Фото: БЕЛТА
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Чрезвычайные и Полномочные Послы из 8-ми стран вручили верительные грамоты Лукашенко: многие готовы сотрудничать без условий и ультиматумов
От Латинской Америки до Азии и Африки – Беларусь готова предлагать свои технологии на взаимовыгодных условиях заинтересованным государствам. Чрезвычайные и...
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