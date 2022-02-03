Шея будет как новая! 3 способа быстро снять напряжение в мышцах. Проверьте – это работает!

Источник материала: ОНТ

Чтобы расслабить мышцы шеи, достаточно сделать несколько простых упражнений. О них РИА «Новости» рассказала тренер Анастасия Романова.

Шея может напрягаться по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за низкого расположения телефона, ноутбука, мелкого шрифта, установки компьютера по диагонали. В таких условиях человек тянет голову вперед, шея при этом напрягается. В результате появляется головная боль, дискомфорт и даже заболевания позвоночника.

Исправить ситуацию помогут простые упражнения. Их можно выполнять даже на рабочем месте.

Круговые движения макушкой

Круговые движения носом

Круговые движения подбородком

Фото: pexels













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