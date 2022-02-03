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Хозяйка не хотела гладить кота, требующего внимания. Вот что он сделал – его реакция растопит любое сердце!

03.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хозяйка не хотела гладить кота, требующего внимания. Вот что он сделал – его реакция растопит любое сердце!

В Сети стало популярным видео с участием кота, требующего внимания хозяйки, пишет «Ридус».

На кадрах пушистый питомец по кличке Чики сидит рядом с девушкой и внимательно смотрит на нее, ожидая, когда она погладит его. Хозяйка же не торопиться приласкать кота. В ответ он начал недовольно бурчать. 

Видео набрало более 9,8 млн просмотров и развеселило пользователей Сети. Многим такая реакция питомца показалась очень трогательной. 

Фото: pexels 

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В Сети стало популярным видео с участием кота, требующего внимания хозяйки, пишет «Ридус». На кадрах пушистый питомец по кличке Чики сидит рядом с девушкой и...
 
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