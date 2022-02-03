|
Хозяйка не хотела гладить кота, требующего внимания. Вот что он сделал – его реакция растопит любое сердце!
Источник материала: ОНТ
В Сети стало популярным видео с участием кота, требующего внимания хозяйки,
На кадрах пушистый питомец по кличке Чики сидит рядом с девушкой и внимательно смотрит на нее, ожидая, когда она погладит его. Хозяйка же не торопиться приласкать кота. В ответ он начал недовольно бурчать.
Видео набрало более 9,8 млн просмотров и развеселило пользователей Сети. Многим такая реакция питомца показалась очень трогательной.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйка не хотела гладить кота, требующего внимания. Вот что он сделал – его реакция растопит любое сердце!
В Сети стало популярным видео с участием кота, требующего внимания хозяйки, пишет «Ридус». На кадрах пушистый питомец по кличке Чики сидит рядом с девушкой и...
|
Архив (Разное)