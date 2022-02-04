Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, но некоторые соревнования уже стартовали: начался квалификационный турнир по фристайлу

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится только завтра, некоторые соревнования уже стартовали.

Сегодня начался квалификационный турнир по фристайлу в дисциплине могул. Прошли и первые матчи в женском хоккее. Так, сборная Япония обыграла двукратных олимпийских призёров, соперниц из Швеции. Продолжается квалификация по кёрлингу среди смешанных пар. После двух соревновательных дней лидирует сборная Италии, одержавшая две победы. Завтра соревнования продолжатся. Борьбу также начнут представители фигурного катания в командном турнире. Церемония открытия Олимпийских игр начнется в 15:00 по белорусскому времени.

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