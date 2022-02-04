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Порядок обмена и возврата некоторых товаров уточнен. Вот что изменилось
Источник материала: ОНТ
Постановлением правительства от 2 февраля 2022 года №62 вносятся корректировки в постановление Совмина от 14 июня 2002 года №778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей"», сообщается на сайте
Уточняется список товаров длительного пользования, на время ликвидации недостатков или замены которых покупателю аналогичный товар безвозмездно не предоставляется. Это также касается непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену и возврату.
В первый перечень включены ювелирные изделия и изделия из драгметаллов и их сплавов. Также сюда входят драгоценные камни и украшения из жемчуга и янтаря.
Второй список пополнился памятными банкнотами и слитковыми монеты, которые являются законным платежным средством Беларуси, драгоценные металлы и камни, реализуемые Нацбанком и банками при совершении банковских операций.
Фото: pexels
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Постановлением правительства от 2 февраля 2022 года №62 вносятся корректировки в постановление Совмина от 14 июня 2002 года №778 «О мерах по реализации Закона Республики...
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