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Порядок обмена и возврата некоторых товаров уточнен. Вот что изменилось

04.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Порядок обмена и возврата некоторых товаров уточнен. Вот что изменилось

Постановлением правительства от 2 февраля 2022 года №62 вносятся корректировки в постановление Совмина от 14 июня 2002 года №778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей"», сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

Уточняется список товаров длительного пользования, на время ликвидации недостатков или замены которых покупателю аналогичный товар безвозмездно не предоставляется. Это также касается непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену и возврату. 

В первый перечень включены ювелирные изделия и изделия из драгметаллов и их сплавов. Также сюда входят драгоценные камни и украшения из жемчуга и янтаря.

Второй список пополнился памятными банкнотами и слитковыми монеты, которые являются законным платежным средством Беларуси, драгоценные металлы и камни, реализуемые Нацбанком и банками при совершении банковских операций.

Фото: pexels

 

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Постановлением правительства от 2 февраля 2022 года №62 вносятся корректировки в постановление Совмина от 14 июня 2002 года №778 «О мерах по реализации Закона Республики...
 
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