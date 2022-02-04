Порядок обмена и возврата некоторых товаров уточнен. Вот что изменилось

Источник материала: ОНТ

Постановлением правительства от 2 февраля 2022 года №62 вносятся корректировки в постановление Совмина от 14 июня 2002 года №778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей"», сообщается на сайте Национального правового интернет-портала .

Уточняется список товаров длительного пользования, на время ликвидации недостатков или замены которых покупателю аналогичный товар безвозмездно не предоставляется. Это также касается непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену и возврату.

В первый перечень включены ювелирные изделия и изделия из драгметаллов и их сплавов. Также сюда входят драгоценные камни и украшения из жемчуга и янтаря.

Второй список пополнился памятными банкнотами и слитковыми монеты, которые являются законным платежным средством Беларуси, драгоценные металлы и камни, реализуемые Нацбанком и банками при совершении банковских операций.

Фото: pexels

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