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Врачи назвали самые первые симптомы «омикрона»
Источник материала: ОНТ
Медики из Великобритании, США и Южной Африки установили первые симптомы «омикрон»-штамма,
Среди таких признаков – головная боль, першение в горле, ночная потливость, заложенность носа, чихание, чувство усталости, ломота в теле.
Как отмечают специалисты, такие симптомы могут проявляться уже в первые два дня после заражения COVID-19. В некоторых случаях признаки вируса могут проявиться спустя две недели.
Фото: pexels
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Медики из Великобритании, США и Южной Африки установили первые симптомы «омикрон»-штамма, сообщает газета Express. Среди таких признаков – головная боль, першение в...
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