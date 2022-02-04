Врачи назвали самые первые симптомы «омикрона»

Источник материала: ОНТ

Медики из Великобритании, США и Южной Африки установили первые симптомы «омикрон»-штамма, сообщает газета Express.

Среди таких признаков – головная боль, першение в горле, ночная потливость, заложенность носа, чихание, чувство усталости, ломота в теле.

Как отмечают специалисты, такие симптомы могут проявляться уже в первые два дня после заражения COVID-19. В некоторых случаях признаки вируса могут проявиться спустя две недели.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram