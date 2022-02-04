Очень личная выставка «Аўтограф» в Музее Купалы. Книги с какими словами дарили на память классики беллит?

Источник материала: ОНТ

Выставка, которую нужно читать. «Аўтограф» презентовали в минском музее Янки Купалы. Экскурсию провёл куратор проекта к 140-летию песняра. Первые посетители узнали, что стоит за рукописными текстами классиков белорусской литературы. А там и муки творчества, и страстные знакомства. В Год исторической памяти открыты «утерянные» страницы – символично.





«На довад шчырага шацунку» – по-белорусски. Так уже давно не пишут. И как это перевести? Вариант – «С искренним почтением». В 1908 году Купала адресовал автограф критику Самойло. Вокруг классика сегодня неповторимые росчерки его родных и друзей.

Павел Королёв, куратор выставки «Аўтограф»: «На жаль, была такая з’ява, як крадзёж. Да прыкладу, тут мы бачым фотаздымкі Якуба Коласа і Язэпа Лёсіка, у якіх сапраўды скралі ў свой час чамаданы. У Коласа ў 1924 годзе. Ён адпачываў у Кіславодску, і, вяртаючыся, проста праз вакно, спецыяльнай палкай з круком чамаданы выцягнулі. “Сымона-музыку” прыйшлося па памяці ўзнаўляць. Прадстаўлены тыя рэчы, якія лічыліся зніклымі. Гэта тэлеграмы да Аркадзя Куляшова. Прычым тэлеграмы і выдомага літаратара Міхаіла Ісакоўскага, і Самуіла Маршака».

Экскурсия с куратором – возможность заглянуть в писательскую шкатулку, в ящик стола. В каждой строчке – история: человека и страны. Собрать в одном месте почти всех «Народных» было непросто. Вещи из музейных и частных коллекций – впервые.

Мария Борткова, заведующая отделом Литературного музея Янки Купалы: «Аўтографы Янкі Купалы – наша самая каштоўная, базавая калекцыя. Мае шыфр “А”, як першая літара алфавіта. Самы першы вядомы верш Янкі Купалы “Мая доля” аккурат шыфруецца “КП-1. А-1”. І яго таксама можна ўбачыць на выстаўцы. Калекцыя на сённяшні дзень налічвае каля тысячы адзінак захоўвання. Хутчэй натхняе знайсці нейкія цікавыя моманты яго асабістага, творчага жыцця».

Подлинные купаловские рукописи редко достают из сейфа в фондохранилище. Это ценность первой категории. Такая только у наследия первого «Народного поэта». Кстати, какие томики своего, избранного песняр чаще адресовал друзьям? Узнаете на выставке.

«Ад прадзедаў спакон вякоў…» – это почерк Купалы. Точь-в-точь повторил искусственный интеллект. За образец шрифта piasniar взяли рукописный сборник «Шляхам жыцця». К слову, самая авторская у поэта буква «а». Именно эту литеру эксперты используют для установления подлинности документов.

Подпись автора превращает обычное бумажное издание в артефакт, персонализирует книгу. За такими росчерками выстраивались очереди читателей. На эффект популярности рассчитывают и создатели «Аўтографа».

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