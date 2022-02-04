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Очень личная выставка «Аўтограф» в Музее Купалы. Книги с какими словами дарили на память классики беллит?
Источник материала: ОНТ
Выставка, которую нужно читать. «Аўтограф» презентовали в минском музее Янки Купалы. Экскурсию провёл куратор проекта к 140-летию песняра. Первые посетители узнали, что стоит за рукописными текстами классиков белорусской литературы. А там и муки творчества, и страстные знакомства. В Год исторической памяти открыты «утерянные» страницы – символично.
«На довад шчырага шацунку» – по-белорусски. Так уже давно не пишут. И как это перевести? Вариант – «С искренним почтением». В 1908 году Купала адресовал автограф критику Самойло. Вокруг классика сегодня неповторимые росчерки его родных и друзей.
Экскурсия с куратором – возможность заглянуть в писательскую шкатулку, в ящик стола. В каждой строчке – история: человека и страны. Собрать в одном месте почти всех «Народных» было непросто. Вещи из музейных и частных коллекций – впервые.
Подлинные купаловские рукописи редко достают из сейфа в фондохранилище. Это ценность первой категории. Такая только у наследия первого «Народного поэта». Кстати, какие томики своего, избранного песняр чаще адресовал друзьям? Узнаете на выставке.
«Ад прадзедаў спакон вякоў…» – это почерк Купалы. Точь-в-точь повторил искусственный интеллект. За образец шрифта piasniar взяли рукописный сборник «Шляхам жыцця». К слову, самая авторская у поэта буква «а». Именно эту литеру эксперты используют для установления подлинности документов.
Подпись автора превращает обычное бумажное издание в артефакт, персонализирует книгу. За такими росчерками выстраивались очереди читателей. На эффект популярности рассчитывают и создатели «Аўтографа».
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Очень личная выставка «Аўтограф» в Музее Купалы. Книги с какими словами дарили на память классики беллит?
Выставка, которую нужно читать. «Аўтограф» презентовали в минском музее Янки Купалы. Экскурсию провёл куратор проекта к 140-летию песняра. Первые посетители узнали,...
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