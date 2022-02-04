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Хозяйка позвала маленького корги, и он пулей пересек комнату. Только взгляните – это так мило!
Источник материала: ОНТ
Жительница из США опубликовала на YouTube ролик с участием очаровательного корги.
Десятинедельный питомец по кличке Кип очень любит бегать. За кадром слышно, как хозяйка позвала корги, и он тут же буквально за несколько секунд пересек комнату. Кадры растрогали интернет-пользователей.
Фото: pexels
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Жительница из США опубликовала на YouTube ролик с участием очаровательного корги. Десятинедельный питомец по кличке Кип очень любит бегать. За кадром слышно, как...
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