Хозяйка позвала маленького корги, и он пулей пересек комнату. Только взгляните – это так мило!

Источник материала: ОНТ

Жительница из США опубликовала на YouTube ролик с участием очаровательного корги.

Десятинедельный питомец по кличке Кип очень любит бегать. За кадром слышно, как хозяйка позвала корги, и он тут же буквально за несколько секунд пересек комнату. Кадры растрогали интернет-пользователей.





Фото: pexels

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