«Беглые» призывают к санкциям против собственного народа, потому что обнищание может создать революционную ситуацию – украинский политик Василий Волга

Источник материала: ОНТ

Почему «беглая» оппозиция выступает за санкции против собственного народа? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.

По мнению украинского политика, «беглые» хотят добиться обнищания белорусского народа, так как это может создать революционную ситуацию.

Василий Волга: «Я с такими оппозиционерами очень много сталкивался в Украине. Оппозиция вообще в моем понимании делится на два взаимоисключающих начала: оппозиционер-революционер и оппозиционер конструктивной оппозиции. Чем отличается оппозиционер конструктивной оппозиции? Он видит недостатки, какие-то вещи и предлагает обществу свою модель, которая должна изменить эти недостатки. Он предлагает ее к обсуждению. Не навязывает, не требует, не диктует, не вырывает зубами, не выгрызает. Потому что высший источник власти – народ. И как народ захочет, большинство по демократическому принципу, так быть и должно. Ты элемент народа, ты имеешь право высказать что-то – выскажи. Но оппозиционер-революционер – это то, что в свое время было эсерами, что было потом большевиками, бомбистами, террористами. “Чем хуже – тем лучше”. Это их главный лозунг. То есть, по их мнению, должна созреть революционная ситуация. Чтобы революционная ситуация созрела – один из ключевых аспектов, это обнищание народа. Оно в разных масштабах, в разных конфигурациях. Сегодня мир изменился. Например, санкции против того, чтобы у тебя интернет не работал или еще что-то в этом роде. Проще говоря, это два вида оппозиции. Конструктивная помогает, созидает и не говорит о том, что должно быть хуже. Она говорит, что здесь надо сделать одно, второе, третье. Придешь на выборы – проголосуй за меня, если считаешь нужным. И наоборот: братцы, мы весь мир до основания разрушим, а потом – как будет. Их логика железобетонная, это оппозиционеры-террористы, революционеры».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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