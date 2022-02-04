Василий Волга: от 10 до 20% украинцев радикально настроены, под воздействием СМИ многие покупают автоматы и готовятся к войне с Россией

Источник материала: ОНТ

Радикально настроенная часть украинского общества под воздействием СМИ, соцсетей и Telegram-каналов всерьез готовится к войне с Россией. Некоторые даже покупают автоматы. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.

Василий Волга: «Что показал, например, украинский Майдан и ситуация вокруг него? Пассионарные – определенная часть людей, их 10 или 20%, они в любом обществе существуют. И они способны на крайне решительные действия. Для них закон не существует, есть свое видение, которое превыше всего. Так вот, что показал украинский Майдан? Началось с того, что люди вышли с протестом. Как и в Казахстане. Люди вышли с протестом, потому что то, что творилось… Не хочу в подробности вдаваться, но основания были. Когда люди вышли с протестом, тот же Янукович сказал “да, хорошо, я принимаю, будем что-то менять”. Но не тут-то было! Геополитические игроки влезли, и геополитические игроки оперлись на этих 10-20%, на радикально настроенную, пассионарную часть населения. Сегодня никуда не делись эти люди. Если им рассказали по телевизору, если им рассказали СМИ, которые несут американскую пропаганду, рассказали Telegram-каналы, рассказали соцсети о том, что у тебя русский у порога… То, конечно, многие покупают автоматы».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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