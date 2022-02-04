﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Василий Волга: от 10 до 20% украинцев радикально настроены, под воздействием СМИ многие покупают автоматы и готовятся к войне с Россией

04.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Василий Волга: от 10 до 20% украинцев радикально настроены, под воздействием СМИ многие покупают автоматы и готовятся к войне с Россией

Радикально настроенная часть украинского общества под воздействием СМИ, соцсетей и Telegram-каналов всерьез готовится к войне с Россией. Некоторые даже покупают автоматы. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.

Василий Волга: «Что показал, например, украинский Майдан и ситуация вокруг него? Пассионарные – определенная часть людей, их 10 или 20%, они в любом обществе существуют. И они способны на крайне решительные действия. Для них закон не существует, есть свое видение, которое превыше всего. Так вот, что показал украинский Майдан? Началось с того, что люди вышли с протестом. Как и в Казахстане. Люди вышли с протестом, потому что то, что творилось… Не хочу в подробности вдаваться, но основания были. Когда люди вышли с протестом, тот же Янукович сказал “да, хорошо, я принимаю, будем что-то менять”. Но не тут-то было! Геополитические игроки влезли, и геополитические игроки оперлись на этих 10-20%, на радикально настроенную, пассионарную часть населения. Сегодня никуда не делись эти люди. Если им рассказали по телевизору, если им рассказали СМИ, которые несут американскую пропаганду, рассказали Telegram-каналы, рассказали соцсети о том, что у тебя русский у порога… То, конечно, многие покупают автоматы».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Радикально настроенная часть украинского общества под воздействием СМИ, соцсетей и Telegram-каналов всерьез готовится к войне с Россией. Некоторые даже покупают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британская компания создала нейросеть, способную программировать, как человек
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by