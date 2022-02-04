Сотрудники Министерства юстиции посетили Дворец Независимости

Источник материала: ОНТ

Дворец Независимости продолжает удивлять! Сегодня он гостеприимно открыл двери для сотрудников Министерства юстиции.





Резная мебель, традиционные орнаменты и государственная символика. Всё строго и продумано, как в законе. Знакомство с залами и атмосфера в колористике: зеленый – для комфортных переговоров, голубой и серый – для гостиной. Среди экскурсантов были люди, которые совместно с творческой группой принимали решения по художественному оформлению здания.

Поводом собраться в Минске стала коллегия, которая намечена на завтра. В Минюсте подведут итоги прошлого года и обсудят задачи на предстоящий. 22-й будет непростым, но эпохальным. Ключевой момент – референдум. Если новая Конституция вступит в силу, именно юристам предстоит переработать и обновить важные документы.

Экскурсия не оставила равнодушных. Впечатляет буквально всё. Задержались у стендов с подарками Президенту от Глав государств и почетных гостей.

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